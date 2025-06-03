Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Японцы раскрыли механизм старения растений

Японцы раскрыли механизм старения растений

Агата Кловская
03.06.25 16:43
184
Японцы раскрыли механизм старения растений

Эксперты из Осакского университета в Японии раскрыли механизм старения растений. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мутация белка, усиливающего иммунную защиту растений от мучнистой росы, может одновременно ускорять их старение.

Добавляется, что данное открытие было сделано на примере резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), то есть широко используемой модели в растительной биологии.

Оказалось, что растения с мутантной формой белка Actin Depolymerizing Factor (ADF) желтеют быстрее, чем их дикие собратья, особенно со временем и в условиях недостатка света.

Указывается также, что желтизна листьев является признаком старения.

Ученые говорят: «ADF-белки участвуют не только в старении листьев, но и в иммунных реакциях и контроле роста растений».

Теперь предполагается, что улучшение устойчивости растений к заболеваниям может идти вразрез с их способностью сохранять продолжительность жизни.

Подчеркивается, что понимание роли ADF-белков может сыграть ключевую роль в аграрной науке.

Сказано: «Если мы сможем точнее управлять функциями ADF, это поможет повысить урожайность и устойчивость сельского хозяйства в целом».

Резюмируется, что данная открывает перспективы для будущих разработок, направленных на сбалансированное улучшение защиты растений без ущерба для их долголетия.

Ранее американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов.

Тэги: ученые, мир, наука

Комментарии

Статьи

03.06.25 18:52

ChatGPT сводит человечество с ума, в буквальном смысле...

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.06.25 16:07

Китайцы узнали, как возникает чувство жажды

03.06.25 16:01

В ОП назвали цель визита украинской делегации в США

03.06.25 15:28

Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе

03.06.25 15:19

Ученые узнали о черных дырах кое-что поразительное

03.06.25 15:13

Выявлена связь между нарушением сна и ухудшением слуха

03.06.25 14:52

В ОП объяснили сложность возвращения похищенных Россией детей

03.06.25 14:41

Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин

03.06.25 14:13

MIND: названа диета против болезни Альцгеймера

03.06.25 13:31

Из-за массированных атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа

03.06.25 13:31

Из-за массированных атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа

03.06.25 12:48

Украина предложила организовать встречу Зеленского и Путина: Умеров назвал дедлайн

03.06.25 11:53

РФ готовит месть Украине за «Паутину», — NYT

03.06.25 09:47

Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа в Турции

03.06.25 09:34

СМИ опубликовали полный текст «меморандума» России

02.06.25 15:45

Мы должны показать России, что у нее нет силы влиять на НАТО, — Зеленский

02.06.25 13:10

Глава СБУ раскрыл детали спецоперации «Паутина»

02.06.25 12:53

В Украине улучшили процедуру прохождения ВЛК

02.06.25 12:19

Надежды на прогресс мирных переговоров в Стамбуле угасают, — The Times

02.06.25 10:28

На Днепропетровщине началась вторая волна эвакуации детей с родителями

29.05.25 14:44

В Кремле сообщили об угрозах в адрес семьи Мединского

29.05.25 11:48

Войска России готовы атаковать Сумщину, — ГПСУ

30.05.25 12:13

Американцы нашли в нашей Солнечной системе кое-что странное

28.05.25 13:23

Путин выдвинул условия для завершения войны в Украине, — Reuters

28.05.25 15:20

В Полтавской области в психушке насильно удерживали десятки людей

28.05.25 13:57

Австралийцы озвучили пикантный способ улучшить качество сна

30.05.25 16:02

50Avenue: скандальный ЖК хотят незаконно построить над метро Шулявская, СМИ разбирались, кто за этим стоит

30.05.25 16:50

Трамп жестко наехал на Китай

28.05.25 16:01

Появились новые подробности конфликта Макрона с его женой

30.05.25 12:36

Ученые создали уникальный препарат для продления жизни

Фото и Видео
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди