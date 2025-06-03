Японцы раскрыли механизм старения растений

Эксперты из Осакского университета в Японии раскрыли механизм старения растений. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мутация белка, усиливающего иммунную защиту растений от мучнистой росы, может одновременно ускорять их старение.

Добавляется, что данное открытие было сделано на примере резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), то есть широко используемой модели в растительной биологии.

Оказалось, что растения с мутантной формой белка Actin Depolymerizing Factor (ADF) желтеют быстрее, чем их дикие собратья, особенно со временем и в условиях недостатка света.

Указывается также, что желтизна листьев является признаком старения.

Ученые говорят: «ADF-белки участвуют не только в старении листьев, но и в иммунных реакциях и контроле роста растений».

Теперь предполагается, что улучшение устойчивости растений к заболеваниям может идти вразрез с их способностью сохранять продолжительность жизни.

Подчеркивается, что понимание роли ADF-белков может сыграть ключевую роль в аграрной науке.

Сказано: «Если мы сможем точнее управлять функциями ADF, это поможет повысить урожайность и устойчивость сельского хозяйства в целом».

Резюмируется, что данная открывает перспективы для будущих разработок, направленных на сбалансированное улучшение защиты растений без ущерба для их долголетия.

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