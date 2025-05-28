Немцы поведали, как работа влияет на характер человека

Эксперты из университета Мангейма в Германии поведали, каким образом работа влияет на характер человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что выбор профессии во многом зависит от черт личности человека.

Проведенное исследование длилось двенадцать лет – в нем участвовали одиннадцать тысяч людей.

Оказалось, что чем дольше люди работают в определенной сфере, тем больше их характер становится похожим на коллег.

Сказано, что люди со схожими личностными чертами так называемой «Большой пятерки» (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм) чаще выбирают одинаковые профессии.

Так, к примеру, врачи и фармацевты демонстрируют очень похожие личностные профили.

Было установлено, что чем дольше человек работает в профессии, тем больше его личность адаптируется под стандартный профиль этой сферы.

Добавляется, что если коллеги сильно отличаются по характеру, высока вероятность смены работы.

Говорится: «Выбор карьеры определяется не только навыками, но и тем, насколько личность соответствует стандартному профилю профессии».

Подчеркивается, что результаты особенно важны для HR-специалистов и карьерных консультантов, а хорошее соответствие между личностью и профессией повышает удовлетворенность работой и снижает текучесть кадров.

В итоге рекомендуется активнее использовать личностные тесты при подборе персонала.

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