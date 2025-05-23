Эксперты из Вестминстерского университета в Великобритании рассказали, как человек может прожить более стал лет. Они озвучили главные факторы.

Так, по словам ученых, даже 75 минут быстрой ходьбы в неделю могут продлить жизнь на два года.

Подчеркивается, что главный враг долголетия это сидячий образ жизни: рекомендуется вставать каждые тридцать минут и ежедневно уделять полчаса времени умеренным физическим нагрузкам.

Указывается и на то, что те, кто дожил до 70 лет без хронических болезней, предпочитали овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты.

Впрочем, как говорят британцы, важно не исключать мясо полностью, а соблюдать баланс.

Информируется, что нерегулярный сон увеличивает риск раннего ухода из жизни на 50%. Оптимальная продолжительность составляет семь-девять часов, но индивидуальные потребности могут варьироваться.

Акцентируется внимание на том, что особенно вредна работа в ночные смены.

Специалисты рассказали: «Детские травмы и хронический стресс ускоряют старение на клеточном уровне. Йога, социальная активность и крепкие связи с близкими помогают сохранить психологическую устойчивость. Пожилые люди, ежедневно общающиеся с друзьями, живут в среднем на пять лет дольше».

Важно помнить, что генетика определяет только 20-40% продолжительности жизни.

Резюмируется: «Даже идеальная генетика и здоровые привычки не гарантируют 115 лет жизни. Но они значительно повышают шансы оставаться активным и здоровым в пожилом возрасте».

Ранее шведы перечислили ключевые факторы долголетия.