Встреча Украины и РФ в Стамбуле крайне важная: Трамп назвал ожидания

Возможная встреча Украины и России в четверг, 15 мая, должна привести к хорошим результатам. Кровопролитие необходимо остановить. Об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

«Встреча в четверг России и Украины — крайне важная. Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из нее может выйти что-то хорошее. Прекратить кровопролитие — это ужасно, это бойня», — отметил американский лидер.

По его словам, украинские и российские солдаты убивают друг друга в масштабах, которые никто не видел со времен Второй мировой войны. И убийства продолжаются каждую неделю.

«Много боев с использованием дронов. Это совершенно новая форма войны. Это жестокая и беспощадная война», — добавил он.

Напомним, чиновники РФ отговаривают Путина от переговоров.