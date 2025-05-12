Путин потребует капитуляции Украины, — The Times

Глава Кремля Владимир Путин на переговорах в Турции потребует капитуляции Украины, отказ от вступления в НАТО, смену власти в Киеве и уступки территорий, включая Крым, Херсон, Запорожье и еще две области на востоке. Об этом пишет The Times, комментируя реакцию Кремля на призывы Запада к срочному 30-дневному перемирию.

В статье отмечается, что Москва настаивает на «устранении первопричин конфликта», а переговоры, по мнению Путина, возможны только после «гарантий безопасности для России».

Издание приводит слова вице-президента США Джей Ди Венса, который подчеркивает: Россия требует «то, чего еще не контролирует».

«Часть из озвученных регионов российская армия сейчас не удерживает», — указывает издание.

Журналисты указывают, что, несмотря на четкую позицию Владимира Зеленского, что переговоры возможны только после прекращения атак на украинские города, Дональд Трамп требует безотлагательной встречи представителей Киева и Москвы.

«Зеленский предложил Путину переговоры в Турции уже в этот четверг», — напоминает газета.

Впрочем, в Киеве не скрывают сомнений в целесообразности такого диалога. Советник ОП Михаил Подоляк во время разговора с журналистами назвал подобные переговоры «большой иллюзией», а европейские лидеры пригрозили Москве новыми санкциями, если та не остановит военные действия.

Как заключает The Times, Кремль неделю за неделей повторяет свои требования, меняя только формулировки.

«При такой логике мир возможен только тогда, когда Украина отдаст все, чего требует Россия. В Москве, похоже, застряли в Дне сурка», — заключает издание.

Напомним, Путин предложил Украине новые переговоры в Стамбуле.