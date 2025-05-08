Дуда объяснил, кто может заставить Путина прекратить войну

Сегодня только США являются той силой, которая действительно может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Дипломатические усилия Европы не дали результата. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, слова которого приводит PAP.

«По состоянию на сегодня, если кто-то способен заставить Россию и Владимира Путина прекратить войну в Украине, то это исключительно сверхдержава (США), которая может взять Россию за горло», — заявил Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Дуда добавил, что «политическим субъектом, который сейчас вовлечен в мирный процесс, является президент США Дональд Трамп», который может повлиять на Путина.

Вместе с тем Дуда считает, что предыдущие усилия европейских лидеров, направленные на достижение мира, не дали реальных результатов.

В свою очередь, президент Болгарии, отвечая на вопрос журналистов относительно достижения мира в Украине, отметил, что мирная инициатива Трампа «разошлась» с вызовами и целями, которые хотели реализовывать европейские лидеры. Он подчеркнул, что Европа должна действовать согласованно для прекращения боевых действий в Украине.

Болгарский президент подчеркнул, что в этой ситуации Европа должна разработать собственное видение мира, ведь нынешние действия европейских политиков «преимущественно сосредоточены на том, как продолжать войну, а не на том, как ее завершить».

Напомним, в США раскритиковали требования РФ по завершению войны в Украине.