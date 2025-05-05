Ученые разгадали таинственный секрет роз

Эксперты из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) разгадали таинственный секрет роз. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты установили, почему эти цветы раскрываются с характерными завитками и острыми краями.

В ходе опыта ученые использовали теоретический анализ, компьютерное моделирование и эксперименты с гибкими пластиковыми дисками, имитирующими лепестки.

Выяснилось, что главную роль тут играет эффект несовместимости Майнарди-Кодацци-Петерсона – геометрическое явление, из-за которого лепестки не могут плавно изгибаться, а вместо этого образуют острые складки и завитки.

Поясняется, что, в отличие от большинства цветов, где форма определяется несовместимостью Гаусса (создающей мягкие волны), розы развивают более сложные структуры с четкими гранями.

Ожидается, что данное открытие способно помочь в создании новых материалов, способных менять форму контролируемым образом.

Ранее ученые призвали есть цветы.