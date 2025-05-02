Более 80% коралловых рифов на Земле находятся под угрозой исчезновения

Ученые предупредили, что более 84% рифов мира охватило самое масштабное в истории отбеливание кораллов, сообщает ScienceAlert.

Отбеливание кораллов происходит под воздействием чрезмерного тепла — в результате кораллы теряют водоросли, которые придают им яркую окраску, пищу и питательные вещества. Без них кораллы становятся белыми, уязвимыми к болезням и могут погибнуть.

Отбеливание, начавшееся в начале 2023 года, уже затронуло кораллы в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. За это время температура океана достигла исторических максимумов из-за выбросов парниковых газов, удерживающихся в атмосфере в результате сжигания ископаемого топлива.

Согласно информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, условия в отдельных регионах стали настолько экстремальными, что могут привести к массовой гибели кораллов нескольких видов или полному исчезновению рифов.

По данным Международной инициативы по охране коралловых рифов, живое коралловое покрытие уменьшилось вдвое с 1950-х годов. Ученые прогнозируют, что при повышении температуры на 1,5 °C исчезнет от 70 до 90% коралловых рифов, а при 2 °C — почти все. Планета уже нагрелась на 1,36 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, и порог в 1,5 °C может быть превышен уже в следующем десятилетии.

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