Японцы выяснили о нашем сне нечто новое

Эксперты из университета Тоямы в Японии узнали о нашем сне кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время сна наш мозг не только укрепляет уже полученные воспоминания, но и готовится к будущим знаниям.

Говорится, что сон важен для запоминания, но до сих пор было принято полагать, что его роль ограничивается только укреплением старых воспоминаний.

Теперь же выяснилось, во сне мозг одновременно работает над сохранением прошлого опыта и готовится к новым задачам.

В ходе опыта специалисты использовали передовые методы наблюдения за активностью отдельных нейронов у мышей до, во время и после обучения.

Оказалось, что после обучения в мозге происходят два процесса: активируются клетки, отвечающие за уже полученные знания, и одновременно формируются так называемые будущие энграммы, то есть нейроны, которые позже будут участвовать в запоминании новой информации.

Сказано: «Во сне клетки, связанные с прошлыми воспоминаниями, взаимодействуют с клетками, которые в будущем помогут запоминать новое. Это похоже на подготовку почвы для следующего урожая знаний».

Кроме этого японцы создали компьютерную модель работы гиппокампа, то есть области мозга, ответственной за память, которая продемонстрировала, что для подготовки мозга к новым знаниям во время сна важны специальные процессы изменения силы связей между нейронами.

Уверяется, что данное открытия подчеркивают, насколько важен качественный сон для обучения и запоминания.

Информируется, что плохой сон способен нарушать не только закрепление уже полученных знаний, но и способность мозга к усвоению новой информации.

Ожидается, что изучение активности мозга во сне поможет разработать способы улучшения памяти и борьбы с ее нарушениями.

Резюмируется: «Сон – это не просто отдых. Это важная часть того, как мы учимся, запоминаем и развиваемся. Надеемся, что люди начнут больше ценить сон как важную составляющую здоровой жизни».

Ранее эксперт назвал худшую позу для сна.