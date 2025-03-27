Зеленский посоветовал Трампу гарантированный способ завершить войну за 24 часа

Президент США Дональд Трамп вполне способен выполнить свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Для этого он должен сделать лишь один шаг — взять Украину в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для представителей Европейского вещательного союза.

Однако, как отметил президент, проблема в том, что США не готовы к этому шагу.

«Лучшие гарантии безопасности — НАТО. Да. Но США не готовы на этот шаг. Самый дешевый. Самый быстрый. Самый гарантированный. Точно не хрупкий. И точно, если Америка решит взять Украину в НАТО — это можно будет засчитать, что Трамп сделал за 24 часа то, что он когда-то говорил. Мне кажется, что это в его руках», — сказал Зеленский.

Напомним, Трамп хочет достичь прекращения огня в Украине за 100 дней на посту.