Обнаружена связь между рациональным мышлением и общим интеллектом

Эксперты из Эдинбургского университета в Шотландии выявили существенную взаимосвязь между рациональным мышлением и общим интеллектом. До этого принято было считать, что способность делать логические умозаключения не учитывается стандартными тестами на IQ.

Ученые полагали, что рациональность представляет собой уникальный навык, который не измеряется традиционными тестами на интеллект.

В ходе опыта специалисты проанализировала данные 1 570 подростков-близнецов из Брисбена, которые предоставили примечательную возможность изучить влияние генетики и окружающей среды на интеллект и рациональность.

Подопытные прошли тесты на общие когнитивные способности (например, словарный запас, числовое мышление, выявление закономерностей) и тест на когнитивное размышление, который оценивал их способность противостоять интуитивным, но неверным ответам.

Выяснилось, что иррациональность, то есть склонность к нелогичным решениям, оказалась одним из лучших индикаторов низкого интеллекта.

Добавляется, что иррациональные решения часто возникают из-за неспособности применить простую логику, даже при наличии всей необходимой информации.

Сказано, что рациональность, как и интеллект, сильно зависит от генетических факторов. Данный параметр не является отдельной способностью, а отражает общие когнитивные навыки, которые измеряются тестами на IQ.

Резюмируется, что рациональное мышление – не просто отдельный навык, а важная часть общего интеллекта, которая помогает нам избегать ошибок и принимать более обоснованные решения.

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