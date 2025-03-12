Китайцы призвали смотреть телевизор не больше одного часа в день

Эксперты из университета Гонконга в Китае рассказали, сколько можно смотреть телевизор, чтобы не нанести вред здоровью. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что для защиты от сердечного приступа, инсульта и атеросклероза следует ограничить время просмотра телевизора до одного часа в день.

Поясняется, что атеросклероз возникает из-за образования жировых бляшек на стенках артерий. Увы, сужение просвета сосудов и отрыв такой бляшки может спровоцировать болезни сердца, инсульт и заболевания периферических артерий.

Указывается также, что сахарный диабет второго типа и малоподвижный образ жизни являются основными факторами риска атеросклеротических сердечнососудистых заболеваний.

Подчеркивается, что особенно много времени в сидячем положении люди проводят перед экранами телевизоров.

В опыте исследовали данные 346 916 взрослых британцев с разной генетической предрасположенностью к диабету второго типа. Для каждого из них был рассчитан полигенный индекс риска развития этого заболевания на основе 138 генетических вариантов.

В итоге оказалось, что те, кто проводил перед телевизором больше двух часов в день, на 12% чаще страдали от атеросклеротических сердечнососудистых заболеваний. Подобный эффект наблюдался независимо от генетического риска развития диабета.

Удалось при этом узнать, что у людей, предрасположенных к диабету, риск развития атеросклероза не повышался, если они смотрели телевизор не более одного часа в день.

Подчеркивается, что сокращение времени сидения служит важным инструментом для улучшения здоровья населения. Подобная полезная привычка может нивелировать влияние «плохой генетики».

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