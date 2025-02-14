Украина передала США проект меморандума о партнерстве, — СМИ

Украина доработала соглашение о партнерстве с США по редкоземельным металлам. Проект меморандума передали американской стороне. Об этом РБК-Украина сообщили в украинской делегации в Мюнхене.

Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американской стороне.

«Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать», — отметили в украинской делегации.

Напомним, Украина готова предоставить США доступ к ископаемым.