Ученые заявили, что обезвоживание ускоряет старение

Эксперты из Национального института здравоохранения США поведали, чем опасно обезвоживание. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что при обезвоживании, то есть повышении концентрации натрия в сыворотке крови до 142 ммоль/л, риск хронических болезней увеличивается на 64%, при этом ускоряется старение.

Наблюдения длились двадцать пять лет – в них участвовали пятнадцать тысяч людей.

Указывается, что базой для результатов стали объективные данные лабораторных анализов крови.

Специалисты в опытах использовали уровень сывороточного натрия в крови как показатель гидратации.

Сообщается: «Для здоровых людей норма этого показателя колеблется в рамках от 135 до 146 ммоль/л. Повышенные значения, говорящее о хроническом обезвоживании, коррелировали с высоким риском развития ряда заболеваний».

Оказалось, что подопытные с уровнем натрия в сыворотке выше 142 ммоль/л старели быстрее. При концентрации натрия свыше 142 ммоль/л риск ускоренного старения увеличивался на 15%, а при 144 ммоль/л на 50%.

Информируется, что уровень натрия выше 142 ммоль/л также был связан с ростом рисков хронических заболеваний (таких как сердечная недостаточность, диабет и деменция) на 64%.

Резюмируется, что максимальные значения натрия (144,5-146 ммоль/л) повышали вероятность преждевременного ухода из жизни на 21%.

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