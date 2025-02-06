Американский диетолог рассказала, когда нужно обедать, чтобы похудеть

Популярный диетолог из США Лена Бакович рассказала о том, когда следует обедать, чтобы похудеть. Имеются свои нюансы.

Так, по ее словам, лучше всего это делать через четыре-пять часов после завтрака, ведь более поздний обед может усложнить переваривание пищи и побудить перекусывать ближе к ночи.

Специалист поведала, что при пробуждении в семь часов утра человек, скорее всего, ощутит острый голод в период с двенадцати до часу дня.

Добавляется, что задержка основного второго приема пищи приводит к пропуску ужина из-за недостаточного аппетита и попыткам заменить полноценную еду калорийными закусками в вечернее время.

Ученые ранее уже доказали, что те, кто обедает поздно, сжигают меньше калорий в состоянии покоя, чем лица, съедающие основной дневной прием пищи до часу дня. У тех, кто обедал в половине пятого, уровень сахара в крови в течение дня был нестабильным, а на преобразование углеводов в энергию уходило больше времени.

Резюмируется, что долгое воздержание от еды может привести к резкому скачку уровня сахара в крови после приема пищи, особенно той, что богата углеводами.

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