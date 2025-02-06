В одном из регионов Украины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Ивано-Франковская областная прокуратура сообщает о вспышке на Прикарпатье африканской чумы свиней. Стали известны подробности.

Информируется, что заразу выявили в трупах животных, найденных на мусорной свалке в поселке Брошнив-Осада.

Добавляется, что по факту нарушения ветеринарных правил начато досудебное расследование.

Сейчас полиция проводит первоочередные следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Ранее в Киевской области была зафиксирована вспышка опасной болезни.