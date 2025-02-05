В новый парламент могут прийти партии Валерия Залужного и Алексея Гончаренко

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, большинство украинцев проголосовали бы за 11 партий, говорится в опросе "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп". В списке — как существующие партии, так и условные (создание которых до выборов оценивается как вероятное), пишет ДС.

Очень близки к преодолению 5% барьера партии Алексея Гончаренко (3,7%) и Олега Тягнибока (3,2%).

В списке как существующие партии, так и условные (создание которых до выборов оценивается как вероятное). Электоральные симпатии участников опроса распределились между ними так:

* Партия Валерия Залужного – 17,3% из всех респондентов и 26,9% среди них, кто определился и пойдет голосовать.

* Партия Владимира Зеленского - 8,5% и 13,2% соответственно.

* «Европейская солидарность» (Петр Порошенко) – 7,1% и 11,1%.

* Партия «Азовсталь» - 4% и 6,1%.

* Партия «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) – 3,8% и 5,8%.

Еще 22% респондентов не определились. Не пошли бы на выборы — 6,2%, а 2,8% испортили бы бюллетень.