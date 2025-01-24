Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Направление на ВВК можно будет получить в «Резерв+»

Направление на ВВК можно будет получить в «Резерв+»

Агата Кловская
24.01.25 12:48
140
Направление на ВВК можно будет получить в «Резерв+»

В Украине запускают бета-тестирование электронного направления на ВВК. Новый сервис в приложении «Резерв+» поможет уменьшить очереди и упростить процесс для военнообязанных. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Делаем первый шаг к цифровизации военно-врачебных комиссий. Начинаем бета-тестирование нового сервиса — электронного направления на ВВК — в приложении „Резерв+“», — рассказал Умеров.

Он пояснил, что военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях, однако благодаря реформе этот процесс станет значительно проще и удобнее.

Как работает новый сервис:

— пользователь отправляет запрос через «Резерв+»;

— руководитель ТЦК подтверждает запрос.

Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

«В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК», — отметил министр.

Цель бета-тестирования — проверить работу нового сервиса вместе с пользователями «Резерв+» и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

Приобщиться к бета-тестированию можно по ссылке.

Следующим шагом, по словам Умерова, станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава.

«Уже с осени 2025 года в „Резерв+“ можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность. Цифровизация — это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев», — подытожил он.

Напомним, в Минобороны ответили, когда в «Резерв+» вернутся отсрочки для студентов и аспирантов.

Тэги: ВВК, Резерв+

Комментарии

Статьи

18.01.25 09:47

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.01.25 15:03

В США тонут… горы

24.01.25 14:34

Путин готов к разговору с Трампом. В Кремле озвучили, чего ждут от США

24.01.25 14:04

В ЕС намекнули на проблемы с финансированием Украины после 2025-го года

24.01.25 14:03

Американский профессор предрек раскол Африканского континента

24.01.25 13:43

Украинцев предупредили о подорожании одного из ключевых продуктов питания

24.01.25 13:38

Трамп оценил опасность искусственного интеллекта

24.01.25 13:15

Мы надеемся, что Китай поможет остановить войну между Украиной и РФ, — Трамп

24.01.25 12:23

ДБР задержала владельца Pin-Up Ukraine, а ОО «Защита Инвесторов» защищает подозреваемого в связях с РФ

24.01.25 12:12

Трамп сделал громкое заявление по поводу НАТО

24.01.25 14:34

Путин готов к разговору с Трампом. В Кремле озвучили, чего ждут от США

24.01.25 11:10

Команда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, — Bloomberg

24.01.25 10:34

В Украине придумали, как привлечь в армию 18-летних, но без мобилизации

24.01.25 10:19

Трамп неоднозначно высказался о Зеленском и войне в Украине

24.01.25 10:15

Трамп заявил, что планирует поскорее встретиться с Путиным

24.01.25 09:58

Зеленский назвал один из важных ключей к миру

23.01.25 15:38

Северная Корея в ближайшие 2 месяца отправит новую партию солдат на войну против Украины, — NYT

23.01.25 14:36

Ермак высказался о сроках завершения войны

23.01.25 10:49

В Германии спрогнозировали сроки возможного нападения РФ на Европу

23.01.25 09:53

Зеленский заявил о «нечестном диалоге» с Западом

17.01.25 16:31

Орбан сделал очередной резкий выпад в сторону Украины

17.01.25 16:58

Трамп пообещал возродить славу Голливуда

17.01.25 16:17

Трамп готовит эпохальное решение по криптовалютам

17.01.25 15:39

Бразилия завалила мир рекордным объемом кофе в прошлом году

17.01.25 15:32

Стало известно, как вырос ВВП Китая в прошлом году

20.01.25 13:19

НАТО на паузу и заморозка конфликта. Источники рассказали о возможном мирном плане Трампа для Украины

21.01.25 09:34

Трамп сделал заявление о переговорах между Зеленским и Путиным

20.01.25 13:57

Американцы назвали продукты, которые повышают риск деменции

20.01.25 15:47

Ученые нашли в космосе кое-что ну очень странное

20.01.25 09:05

Ученые призвали не употреблять алкоголь даже в малых дозах

Фото и Видео
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Украина готова работать с Трампом, — Зеленский
Украина готова работать с Трампом, — Зеленский
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди