Направление на ВВК можно будет получить в «Резерв+»

В Украине запускают бета-тестирование электронного направления на ВВК. Новый сервис в приложении «Резерв+» поможет уменьшить очереди и упростить процесс для военнообязанных. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Делаем первый шаг к цифровизации военно-врачебных комиссий. Начинаем бета-тестирование нового сервиса — электронного направления на ВВК — в приложении „Резерв+“», — рассказал Умеров.

Он пояснил, что военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях, однако благодаря реформе этот процесс станет значительно проще и удобнее.

Как работает новый сервис:

— пользователь отправляет запрос через «Резерв+»;

— руководитель ТЦК подтверждает запрос.

Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

«В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК», — отметил министр.

Цель бета-тестирования — проверить работу нового сервиса вместе с пользователями «Резерв+» и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

Приобщиться к бета-тестированию можно по ссылке.

Следующим шагом, по словам Умерова, станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава.

«Уже с осени 2025 года в „Резерв+“ можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность. Цифровизация — это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев», — подытожил он.

Напомним, в Минобороны ответили, когда в «Резерв+» вернутся отсрочки для студентов и аспирантов.