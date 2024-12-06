В «Резерв+» появятся электронные направления на ВВК

До конца февраля в приложении «Резерв+» можно будет получить электронное направление на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Таким образом, военнообязанным больше не нужно будет получать направления в территориальных центрах комплектования.

Отмечается, что эта новая возможность является частью реформы ВВК, которую Министерство обороны разработало совместно с партнерами. На первом этапе этой реформы военнообязанные смогут проходить медосмотр для установления пригодности в любом гражданском медучреждении по собственному выбору. Это позволит децентрализовать и цифровизировать процедуру, сделав ее более автономной и анонимной, что значительно снизит коррупционные риски.

«Это позволит разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административную — то, что будет осуществлено в системе МОУ. Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски», — резюмировала заместитель министра обороны.

Напомним, в приложении «Резерв+» может появиться функция трекинга повесток.