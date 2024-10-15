Боррель усомнился, что Путин пойдет на мирные переговоры по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Прозвучало оно по итогам заседания Совета МИД стран-членов, которое прошло в Люксембурге.

Дипломат сказал: «Существует стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении, чтобы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров».

При этом он добавил: «Но я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива».

Ранее Трамп объяснил, как собирается завершить войну в Украине.