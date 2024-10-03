Американцы рассказали о серьезной детской проблеме, которая охватила нашу планету

Эксперты из Медицинского колледжа Шмидта университета Флориды Атлантик поведали о страшной детской проблеме, которая охватила весь мир. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что с 1990-го года распространенность избыточного веса и ожирения среди детей почти удвоилась во всем мире, затронув все континенты Земли.

Во время опыта специалисты проанализировали медицинские данные о заболеваемости ожирением на нашей планете.

Увы, выяснилось, что в Южной Европе (также в Греции, Италии и Испании) от 10 до 15% детей страдают этим заболеванием.

Добавляется, что в Восточной Европе темп роста несколько замедлен, но распространенность ожирения может вскоре сравняться с таковой в южной части континента.

Информируется: «На глобальном уровне почти 50% детей с избыточным весом до пяти лет проживают в Азии, а около 25% в Африке. В Латинской Америке примерно 20% детей в возрасте до 20 лет имеют лишний вес».

Отмечается: «Многие развивающиеся страны испытывают двойное бремя: одновременно существуют проблемы с избытком массы тела и недоеданием среди детского населения».

При этом, по словам ученых, избыточный вес и ожирение у детей в США достигли уровня эпидемии и начинают принимать масштаб пандемии на мировом уровне.

Подчеркивается, что данные состояния ведут к гипертонии, повышенному риску диабета второго типа и нарушениям липидного обмена, что, в свою очередь, способствует развитию метаболического синдрома.

Резюмируется: «У взрослых избыточная масса тела увеличивает риски сердечнососудистых заболеваний, инсульта, заболеваний печени, обструктивного апноэ сна, артрита и некоторых форм рака, которые теперь чаще диагностируют у более молодых людей».

Ранее был создан рис против диабета.