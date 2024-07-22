Назван очень необычный признак деменции

Эксперты из Джорджтаунского университета в США выявили неожиданный признак деменции. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ухудшение кредитной истории говорит о ней еще за пять лет до постановки диагноза.

Проделанная работа проводилась с участием специалистов Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Ученые оценили данные о кредитных операциях, совершенных 2,4 миллионами американцев в период с 2000-го по 2017-й год.

Выяснилось, что за пять лет до официальной диагностики деменции у многих людей начинает ухудшаться кредитная история – появляются задолженности и невыплаченные займы.

Удалось узнать и то, что рост числа просрочек по ипотечным кредитам значительно повышался за три года до обнаружения явных проблем с памятью.

Добавляется, что за год до постановки диагноза у людей с деменцией вероятность появления задолженностей перед банками резко возрастала более, чем на 50%.

Поясняется, что дегенерация головного мозга затрудняет запоминание дат, в соответствии с которыми нужно вносить платежи.

Отмечается, из-за нарушения работы памяти человек может полностью утратить воспоминания о ранее полученных услугах кредитования.

Американцы считают, анализ кредитной отчетности может быть эффективным инструментом выявления лиц, потенциально подверженных риску развития деменции.

Резюмируется, что людям следует наблюдать за финансовым поведением родственников и по возможности выяснить причину появления у близкого новых кредитных карт.

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