Британцы разгадали интересный секрет бегемотов

Эксперты из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета в Великобритании выяснили о бегемотах кое-что интересное. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, как эти массивные животные умудряются бегать настолько быстро.
Указывается, что бегемоты весьма агрессивны и способны преследовать своих врагов.
Животные при весе в полторы тонны могут разгоняться до тридцати километров в час.
Ученые проанализировали походку бегемотов на расстоянии с помощью высокоскоростных камер.
Исследователи сумели зафиксировать 169 пробежек 32 отдельных особей.
Выяснилось, что на максимальной скорости гиппопотамы способны отрывать все четыре ноги от земли в определенных фазах шага.
Добавляется, что мчащийся во весь опор бегемот проводит около 15% времени в полете над землей.
Информируется, что эти животные используют походку типа рыси, а не галопа, как это делают носороги.
Резюмируется, что в воде бегемоты передвигаются схожим образом, быстро бегая по дну вместо плавания.
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