Британцы разгадали интересный секрет бегемотов

Эксперты из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета в Великобритании выяснили о бегемотах кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, как эти массивные животные умудряются бегать настолько быстро.

Указывается, что бегемоты весьма агрессивны и способны преследовать своих врагов.

Животные при весе в полторы тонны могут разгоняться до тридцати километров в час.

Ученые проанализировали походку бегемотов на расстоянии с помощью высокоскоростных камер.

Исследователи сумели зафиксировать 169 пробежек 32 отдельных особей.

Выяснилось, что на максимальной скорости гиппопотамы способны отрывать все четыре ноги от земли в определенных фазах шага.

Добавляется, что мчащийся во весь опор бегемот проводит около 15% времени в полете над землей.

Информируется, что эти животные используют походку типа рыси, а не галопа, как это делают носороги.

Резюмируется, что в воде бегемоты передвигаются схожим образом, быстро бегая по дну вместо плавания.

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