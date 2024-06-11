Швейцария объявила окончательное количество участников Саммита мира

Почти 90 стран и организаций, половина из которых являются европейскими, подтвердили участие в мирном саммите по Украине, который состоится в Швейцарии на выходных. России не будет. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд, которую цитирует Associated Press.

Москва не была приглашена, но говорит, что все равно не примет участие, поскольку конференция базируется на мирных предложениях президента Украины Владимира Зеленского, которые Россия отклоняет.

Президент Виола Амхерд сообщила журналистам, что саммит в субботу и воскресенье будет направлен на то, чтобы наметить путь к возможному миру в Украине.

«Это не о пропаганде. Речь идет об основе гуманитарной помощи, предоставляемой Швейцарией, которая базируется на укреплении мира и на обеспечении платформы для начала диалога», — сказал Амхерд.

По ее словам, большинство стран-участниц саммита будут представлены высшими лидерами стран, причем около половины — на уровне глав государств или правительств. В частности ожидается участие президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Напомним, в США прокомментировали отсутствие Байдена на Саммите мира.