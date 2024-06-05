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Новости > Китайцы рассказали о страшном вреде перца чили

Китайцы рассказали о страшном вреде перца чили

Агата Кловская
05.06.24 07:37
143
Китайцы рассказали о страшном вреде перца чили

Эксперты из университета электронных наук и технологий Китая поведали о вреде перца чили. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что среди людей, часто употребляющих перец чили, более распространено ожирение.

Во время своей работы китайцы оценили связь между частотой употребления перца чили, индексом массы тела и распространенностью ожирения среди населения США в целом.

Указывается, что выборку исследования представляли 6 138 женщин и мужчин.

Ученые собрали данные о состоянии здоровья добровольцев, их весе и частоте употребления перца чили.

Отмечается, что людей разделили на три группы: не употребляющие чили, употребляющие время от времени и часто употребляющие.

Информируется, что корреляционный анализ выявил, что у подопытных третьей группы индекс массы тела чаще превышал норму. Их показатель был в среднем на 0,71 пункта выше, чем у добровольцев с малой долей чили в рационе.

Оказалось, что у людей с самыми высокими показателями потребления перца чили риск развития ожирения был на 55% выше по сравнению с добровольцами из первой группы.

Резюмируется, что перец чили часто употребляют с продуктами с высоким содержанием жира и калорий, а такое сочетание приводит к увеличению веса.

Ранее популярный диетолог поведал об очень эффективной диете.

Тэги: ученые, ожирение, здоровье, мир, наука, перец

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