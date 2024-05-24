Клещи все активнее атакуют киевлян в парках и скверах

Местные жители Киева все чаще замечают клещей в парках и скверах.

Учитывая то, что на этой неделе погода принесла в столицу сухую погоду и умеренное тепло до 24-27 градусов, клещи начинают активнее «действовать» — поэтому в парках и скверах все активнее проводят акарицидную обработку, после которой местным жителям некоторое время советуют не прогуливаться этими зонами и не выгуливать в парках домашних любимцев.

Проведенные акарицидные обработки ограждают сигнальной лентой.

Стоит напомнить, что клещи обычно активизируются с наступлением теплой погоды. В большинстве регионов они начинают появляться в парках и лесах уже с апреля-мая, когда температура стабильно превышает +10°C. Пик их активности приходится на май-июнь и август-сентябрь. Обычно, клещи менее активны в очень жаркие летние месяцы и исчезают с наступлением холодной погоды осенью.

Напомним, ученые из Великобритании объяснили наличие волосяного покрова на теле человека необходимостью защиты от кожных паразитов.