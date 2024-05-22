Стало известно, как сейчас чувствует себя Фицо после покушения

Стало известно, как чувствует себя премьер-министр Словакии Роберт Фицо после пережитого покушения. Об этом поведал вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк.

Он сказал: «В эти минуты проходит медицинский консилиум, утром состояние его было стабилизированное».

Чиновник добавил, что в ближайшие дни вопрос перевода политика в другую больницу не стоит и тот продолжит лечение в учреждении в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован после покушения.

Стоит добавить, что сама больница накануне сообщила, что состояние Роберта Фицо улучшается, он находится в сознании.

Ранее силовики признали, что Словакия оказалась на пороге гражданской войны.