Китайцы рассказали о смертельной опасности дефицита витамина D

Эксперты из Южного медицинского университета Гуанчжоу в Китае поведали о смертельной опасности дефицита витамина D. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он коррелирует с повышенным риском летального исхода сердечнососудистых заболеваний и прогрессированием хронической болезни почек.

Во время своей работы специалисты оценили связь между дефицитом 25-гидроксивитамина D, течением сердечнососудистым заболеваний и обострением хронической болезни почек у пациентов с этой патологией.

В проведенном в исследовании приняли участие 9 229 взрослых людей с ХБП (1-3 стадии) из девятнадцати медицинских центров по всему Китаю.

В результате было установлено, что при снижении концентрации витамина D в сыворотке крови до 10 нг /мл (нанограмм на миллилитр) риск летального исхода сердечнососудистых заболеваний у людей с ХПБ значительно повышался.

Кроме этого, говорят ученые, низкий уровень витамина D корректировал с ухудшением функции почек при ХПБ.

Уточняется, что подобных негативных эффектов не наблюдалось у испытуемых с более высоким (более 20 нг / мл) уровнем этого биологически активного вещества.

Резюмируется, что как избыток, так и недостаток витамина D может отрицательно сказываться на функции почек даже у здоровых людей.

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