Тунец и не только: названы рыбы с высоким уровнем ртути

Международная группа эксперты из Бразилии, Франции, Канады и США составила список рыб с высоким содержанием ртути. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что совершили первый глобальный анализ заражения ртутью различных видов рыб и диких животных.

В своей работе специалисты использовали данные Глобального синтеза биотической ртути Института исследований биоразнообразия, в которой содержится информация о более чем 588 тысячах проб по отдельным организмам, отобранным из 4,1 тысячи мест в 139 странах.

Выяснилось, что заражение ртутью повсеместно распространено в морской и пресной воде по всему миру.

Указывается, что многие потенциальные продукты питания, включая промысловые виды рыб и морских млекопитающих, часто содержат концентрации метилртути (высокотоксичного ртутного соединения), превышающие безопасные уровни для здоровья человека.

Информируется, что уровни ртути выше предельно допустимых значений нашли в более чем двух третях видов тунца, акул и марлиновых.

Специалисты уточняют, что среди географических районов по загрязнению ртути наибольшую озабоченность вызывают Средиземное море, пресноводные системы Южной Америки и некоторые части Северной Америки.

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