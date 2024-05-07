Историки разгадали очень древнюю ассирийскую головоломку

Историки из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) раскусили очень древнюю загадку. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые смогли рассекретить значение фресок эпохи Ассирийского царства, найденных в 2700-летнем храме в городе Хорсабад в Ираке

Над этой загадкой бились более века.

Поясняется, что в древности на месте Хорсабада располагался город Дур-Шаррукин, которым правил царь Ассирии Саргон II в 721–704 годах до нашей эры.

Уточняется также, что в конце XIX века французские археологи нашли в храме Дур-Шаррукина последовательность из пяти символов, изображавших льва, орла, быка, смоковницу и плуг. Ученые предположили, что фрески имеют какое-то отношение к Саргону II, однако их точное значение долгое время не могли расшифровать.

Теперь же сообщается, что авторы фресок зашифровали в них имя Саргона – ассирийские слова, обозначающие льва, орла, быка, смоковницу и плуг содержат в правильной последовательности звуки имени правителя.

Впрочем, в итоге, когда была завершена работа, выяснилось, что смысл намного глубже.

Сообщается, что каждый из символов также обозначает созвездие.

Лев представляет созвездие Льва, орел – Орла, бык – Тельца, плуг – созвездие Плуга, известного в наше время как Большая Медведица.

Ирландцы говорят, что символ смоковницы несколько сложнее. Предполагается, что дерево обозначала ныне исчезнувшее созвездие Челюсти.

В те времена авторы фресок не знали, как узнаваемо изобразить эту группу звезд, из-за чего заменили его на дерево, так как на ассирийском слово «дерево» звучит как «ишу», что близко по звучанию к слову «ису» – «челюсть».

Резюмируется, что так их создатели изображения хотели поместить имя царя Саргона на небеса, сделав его бессмертным.

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