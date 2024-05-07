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Новости > Ученые узнали о птицах кое-что невероятное

Ученые узнали о птицах кое-что невероятное

Агата Кловская
07.05.24 04:23
44
Ученые узнали о птицах кое-что невероятное

Эксперты из Калифорнийского технологического института в США выяснили о птицах нечто удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что некоторые пернатые могут восстанавливать функции мозга, поврежденные в результате инсульта.

Полученные результаты основывались на изучении поведения зебровых зябликов.

Оказалось, что птицы могут снова обрести способность петь после кровоизлияния в мозг.

Американцами изучались взрослые самцы зябликов, которые уже выучили свои собственные песни.

Специалисты сосредоточились на области мозга, которая кодирует способность петь, называемой высоким голосовым центром, или HVC.

Поясняется, что данная зона имеет решающее значение для пения, контролируя слоги песни и порядок их воспроизведения.

Ученые генетически заглушили около 70% нейронов в HVC, оставив все остальные нейроны нетронутыми.

Когда птицы пытались петь, их песни резко ухудшались и звучали совсем не так, как их оригинал.

Информируется, что после того как было подтверждено, что песня полностью деградировала, пернатые молчали десять дней, а по истечении этого срока они неожиданно обрели способность правильно петь свои песни, как ни в чем не бывало.

Указывается также, что во время периода молчания птицы не слышали никаких других песен или звуков, а это означает, что они не учили песню заново: скорее, птицы смогли перепрограммировать свой собственный мозг, чтобы получить доступ к памяти своей исходной песни, используя только оставшиеся 30% нейронов HVC.

Сообщается, что пока птицы не пели, пока бодрствовали, они, скорее всего, мечтали о своих мелодиях во время сна, что позволило им перепрограммировать мозг.

Резюмируется, что оригинальная песня хранится где-то в их мозгу, и пернатые неким способом удается получить к ней доступ и использовать эту информацию.

Ранее ученые установили, что снится птицам.

Тэги: ученые, мир, наука, инсульт, птицы

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