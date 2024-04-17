Очень странных муравьев нашли в Австралии

В Австралии был открыт новый вид муравьев. Об этом пишет издание IFLScience.

В публикации говорится о том, что из-за своей бледности и привычки жить глубоко под землей насекомое уже назвали в честь злодея из «Гарри Поттера» Волдеморта Leptanilla voldemort.

Уточняется, что два экземпляра муравьев были найдены в регионе Пилбара на северо-западе Австралии.

Чтобы поймать насекомых, эксперты опустили сетку в 25-метровую яму и соскребли ее стенки.

Сообщается, что эти муравьи имеют очень стройное тельце, а также длинные, веретенообразные усики и ножки и длинные, острые мандибулы (верхние челюсти).

При этом они почти прозрачны.

Ученые говорят: «Leptanilla voldemort почти наверняка является хищником, страшным охотником в темноте. Это подтверждается тем, что мы знаем из немногих наблюдений за охотничьим поведением других видов муравьев Leptanilla».

Сказано, что Leptanilla представляет собой род тяжелоловимых муравьев, к которым принадлежит около шестидесяти видов, и они образуют небольшие колонии и гнезда и питаются только под землей.

Указывается, что муравьи этого рода бледные, слепые и крохотные, размером лишь 1-2 миллиметра, из-за чего их редко собирают и плохо изучают.

Резюмируется, что L. voldemort только второй вид лептанилл, когда-либо задокументированный в Австралии, первым был Leptanilla swani, который был описан в 1932-м году и с тех пор почти не встречался.

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