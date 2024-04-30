Польша обещает урегулировать вопрос с украинскими мужчинами

Польское правительство планирует в новой редакции закона о помощи гражданам Украины урегулировать вопросы, касающиеся формальностей, связанных с пребыванием мужчин призывного возраста. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает yavp.pl.

Временная защита для украинских граждан в Польше действует до 30 июня 2024 года. С 1 июля правила нахождения украинцев хотят изменить. Новую редакцию закона правительство готовится предоставить на заседании во вторник, 30 апреля.

Журналисты во время выступления чиновника в эфире на польском телевидении спросили его о ситуации с ограничением услуг в украинских консульствах для мужчин призывного возраста, потому что для многих это может означать проблемы с документами.

«За несколько дней мы представим новую редакцию этого закона, где будут урегулированы все эти вопросы», — заверил Кервинский.

Решение по текущей ситуации разрабатывает заместитель министра Мацей Дущик.

В то же время министр заявил, что Польша не раскрывает данные о находящихся в Польше беженцах, в том числе не передает их Украине. По его словам, те, у кого нет паспортов, будут получать временную защиту.

Напомним, Польша готова помочь Украине вернуть мужчин.