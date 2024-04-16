Шольц предостерег мир от ядерных угроз

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Немецкий лидер резко высказался по поводу ядерной угрозы в мире.

Среди прочего он сказал: «Совершенно очевидно, и мы оба дали четко это понять в ходе нашей последней встречи тут в Пекине, что нельзя даже угрожать применением ядерного оружия».

Напомним, что немецкий лидер прилетел в Китай с официальным визитом в воскресенье.

Кроме экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.

Также стороны обсудили войну в Украине.

Ранее в США прокомментировали ядерные угрозы Путина.