Байден может принять участие в Саммите мира в Швейцарии

Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая состоится в Швейцарии примерно в середине июня. Об этом сообщает NZZ со ссылкой на источники.

Как известно, окончательное решение принимается, только когда возникает в нем необходимость, а Швейцария и Украина еще даже не разослали приглашения.

По словам пресс-секретаря посольства США в Берне, сейчас Байден не подтвердил свое участие в американской делегации. Вместе с тем вероятность приезда Байдена возросла. Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

Напомним, объявлена дата проведения Саммита мира в Швейцарии.