Объявлена дата проведения Саммита мира в Швейцарии

Швейцария проведет в июне двухдневную конференцию высокого уровня (Саммит мира), направленную на достижение мира в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

«Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса», — говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Указано, что саммит мира состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн. Он будет направлен на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также «конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе».

Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.

Напомним, Китай требует участия России в Саммите мира.