Уклонистов хотят лишить права вождения

Проект закона о мобилизации, подготовленный ко второму чтению в Верховной Раде, содержит норму о запрете на управление автомобилем. Но есть два исключения. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Как сообщил депутат, в проекте говорится, что производство по делам по обращению ТЦК осуществляется на основании заявления о временном ограничении физического лица в праве управления транспортными средствами. Это происходит на срок до выполнения таким человеком требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом.

Такое временное ограничение лица в праве управления транспортными средствами не применимо в случае:

1) если установление такого ограничения лишает человека основного законного источника средств к существованию;

2) использования человеком транспортного средства в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанного в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Напомним, демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации.