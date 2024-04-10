Украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру Москоллектора

Хакерская группа Blackjack, приближенная к кибердепартаменту СБУ, уничтожила ИТ-инфраструктуру московского предприятия критической инфраструктуры Москоллектора. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

Москоллектор отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы РФ.

По словам собеседника агентства, «хакеры выключили 87 тысяч датчиков разных систем оповещения по всей Москве и в Подмосковье. Кроме того, уничтожено 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты)».

Отмечается, что работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и происшествия.

«Восстановление ее работы будет продолжаться от 15 до 30 суток», — добавил источник.

Напомним, украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ.