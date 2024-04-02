Германия предоставит Украине 180 тысяч боеприпасов

Германия предоставит Украине 180 тысяч артиллерийских снарядов в качестве вклада в план закупки боеприпасов для Киева под руководством Чехии на сумму 576 миллионов евро. Об этом сообщает El Mundo.

Наиболее острой потребностью Украины спустя два года после полномасштабного вторжения России являются артиллерийские боеприпасы, которые на исходе, поскольку стороны используют тяжелые орудия, чтобы удерживать укрепившиеся позиции в основном неподвижными вдоль 1000-километровой линии фронта.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о пакете помощи Украине в размере 478 млн евро, не считая поддержки чешской инициативы по поставке боеприпасов.

«Общая стоимость обеих мер поддержки превышает миллиард евро», — сказал представитель Министерства обороны Германии.

Напомним, Греция готовится отгрузить Украине крупную партию боеприпасов.