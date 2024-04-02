Бразилия готовит визит Путина на саммит G20, — СМИ

Власти Бразилии работают над тем, чтобы российский лидер Владимир Путин смог приехать на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 года, несмотря на ордер на арест Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

«Правительство Лулы да Силвы подало мнение с юридическими аргументами в поддержку визита президента России Владимира Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является лицом международного ордера на арест. Документ был представлен в ноябре прошлого года в Комиссию по международным правам ООН», — говорится в статье.

Утверждается, что в упомянутых документах Путин не называется по имени. Но Бразилия «ссылается на общий случай, отвечающий нынешней ситуации российского лидера».

Как сообщает издание, Бразилия якобы разрабатывает положение об иммунитете для глав государств, благодаря которому они гарантированно не будут подвергаться судебному преследованию во время международных визитов.

Напомним, президент Бразилии сделал неоднозначное заявление по поводу завершения войны в Украине.