Ученые выяснили, что учеба в школе… продлевает жизнь

Эксперты из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) вместе со своими коллегами из Великобритании и Норвегии выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что продолжительная учеба в школе прособна продлить срок жизни человека.

В ходе своей работы ученые проанализировали данные 3 101 человека, охватив в исследовании сразу три поколения.

Специалисты использовали алгоритм эпигенетических часов, предназначенный для измерения биологического возраста с помощью маркеров в ДНК, который дает возможность оценить общий износ клеток организма человека.

Сказано о том, что путем перекрестных ссылок между братьями и сестрами, а также между детьми и их родителями эксперты сумели изолировать влияние образования, впервые связав образование и старение.

Выяснилось, что каждые два года пребывания в школе замедляют процессы старения на 2-3%.

Одной из причин этого называют возможности людей с доступом к школьному образованию позволить себе лучшее медицинское обслуживание и доступ к более здоровому образу жизни, отметили авторы научной работы.

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