Американцы развенчали популярный миф о яйцах

Американский колледж кардиологов развенчал популярный миф о яйцах. Стало известно, в чем дело.

Медики установили, что употребление яиц не повышает уровень холестерина в крови.

Эксперты успокаивают, что людям с высоким сердечнососудистым риском не следует отказываться от них в своем рационе.

В проделанной работе принимали участие 140 людей с сердечнососудистыми заболеваниями или их высоким риском (в том числе, из-за ожирения, диабета или высокого уровня холестерина).

Сказано, что часть из них съедали двенадцать или более яиц в неделю, а другие всего лишь менее двух яиц в неделю.

При этом указывается, что способ приготовления яиц не был ограничен.

Уточняется, что средний возраст пациентов составил 66 лет.

Выяснилось, что у добровольцев, которые регулярно ели яйца, холестерин не только не вырос, но и немного снизился.

Американцы говорят, что люди не должны отказываться от употребления яиц из-за боязни холестерина, ведь они, как ни крути, дешевый источник белка.

По их словам, не исключено, что ранее употребление яиц ранее связывали с повышением холестерина по той причине, что их часто сочетают со сливочным маслом и беконом.

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