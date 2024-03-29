В полиции назвали количество пропавших без вести украинцев

Пропавшими без вести в Украине считаются 50 150 человек, а до полномасштабной войны за все годы независимости пропавшими без вести считались 12 292 человека. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции — начальник криминальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

«Каждый пропавший без вести человек или неопознанный погибший — это не просто статистическая единица, это горе, боль и страдания родных и близких людей», — подчеркнул Небитов.

Он сообщил, что темы розыска без вести пропавших и пропавших при особых обстоятельствах идентификации погибших в условиях военного положения обсуждались на межведомственном научно-практическом круглом столе в Национальной академии внутренних дел.

«Война изменила масштабы розыскной работы. С началом российского вторжения количество пропавших возросло в четыре раза», — отметил замглавы Нацполиции.

Он добавил, что сбор информации, верификация данных, реализация поисковых мероприятий усложняются из-за непредсказуемой ситуации на линии фронта, массированных атак на мирные города, миграции людей и временной оккупации территорий, но правоохранители продолжают бороться за каждую человеческую судьбу.

Напомним, в ООН озвучили число жертв среди мирного населения в Украине за январь.