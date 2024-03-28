Шольц вспомнил, когда в последний раз разговаривал с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что уже давно не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Слова политика цитирует издание Markische Allgemeine Zeitung.

Он сообщил: «Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022-го года».

Чиновник добавил: «До этого мы чаще разговаривали друг с другом».

Кроме этого Олаф Шольц вспомнил о том, что всего за несколько дней до начала войны в Украине они вместе с Владимиром Путиным общались в Москве более четырех часов.

Ранее Шольц заявил о важнейшем послании Путину.