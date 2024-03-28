Буданов озвучил несколько версий, почему Кремль допустил теракт в «Крокусе»

Россия знала о подготовке теракта в торговом центре «Крокус Сити холл» под Москвой по меньшей мере за месяц. Но, несмотря на это, Кремль решил допустить расстрел своих граждан. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Как минимум 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке (теракт произошел 22 марта). Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось», — заявил Буданов.

Он уточнил, что россияне знали о том, откуда придут боевые группы, через какие страны они перемещались в Россию.

По словам Буданова, есть несколько версий, почему Кремль допустил теракт.

«Первое — это, как у них принято, борьба „башен“, чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет локальнее, и хотели обвинить во всем Украину», — считает начальник ГУР.

Он напомнил, что российские власти уже трижды успели изменить версию произошедшего под Москвой в попытках обвинить во всем Украину. В частности, появилась версия главы ФСБ РФ Александра Бортникова, который обвинил самого Буданова.

«Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», — добавил он.

Как подчеркнул Буданов, Россия собственными руками посеяла хаос, надеясь, что она сможет его контролировать.

«Есть такое устойчивое выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда работает: все пытаются создать контролируемый хаос. Совершенно все более-менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь», — отметил он.

Напомним, США заявили, что у них есть информация, подтверждающая причастность «Исламского государства» (ИГИЛ) к теракту в «Крокус Сити Холл».