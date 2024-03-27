Депутат-предатель Деркач обвинил ГУР в причастности к подрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Группа российских депутатов опубликовала коллективное заявление о якобы причастности США и их союзников к проведению терактов на российских территориях руками группировки ИГИЛ и украинских спецслужб. В частности, депутаты утверждают, что Главное управление разведки Украины якобы организовало взрыв российских пропагандистов Дугиной, Татарского, Прилепина и т.д. Об этом пишет в своем Телеграм бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который почему-то всплыл среди подписантов документа

Напомним, что Андрея Деркача в Украине обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

В совместном заявлении с оккупантами депутат-предатель обвинил собственника нефтегазовой компании Burisma Николая Злочевского в финансировании «актов международго терроризма», направленные якобы на подрыв национальной безопасности ряда государств.

В своем телеграм-канале Деркач также заявил, что якобы «украинская власть является управляемым участником международного терроризма, а бизнес-партнеры семьи Байдена из Burisma его финансируют, уходя от ответственности за международную коррупцию и отмывание денег, украденных у граждан Украины».

Также в телеграм Андрея Деркача опубликованы якобы имена исполнителей из числа ГУР Украины, которые якобы принимали участие в подрыве газопровода «Северный поток». Цитата: «В заявлении описано в т.ч. о проводимой операции прикрытия по подрыву „Северных Потоков“, ее участниках из числа созданной на базе ГУР МО Украины группы в лице Андрея Бургомистренко, Олега Варавы, Руслана Руденко (позывной „Капеллан“, заммэра г. Белая Церковь), Сергея Кузнецова, а также технодайвера с позывным „Мариша“, под непосредственным руководством Романа Червинского и Кирилла Буданова, и контролем представителя ЦРУ/спецслужб США — Кристофера Уильяма Смита, за деньги партнеров Байдена из „Бурисмы“...».