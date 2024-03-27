Названы продукты для быстрого засыпания

Сомнологи из британской организации Sleep Charity дали совет, как быстро заснуть. Назвали необходимые для этого продукты.

По их словам, это бананы и миндаль, так как они содержат калий и магний.

Поясняется, что данные микроэлементы помогают расслабить напряженные мышцы.

Кроме этого, как сообщается, в составе банана оказалось достаточно триптофана, то есть аминокислоты, стимулирующей выработку гормонов спокойствия.

Советуется перед сном съесть банан или сделать с ним смузи.

В то же время, как информируется, миндаль содержит белки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм с активного цикла адреналина на режим отдыха и пищеварения.

Резюмируется, что людям без противопоказаний можно съедать горсть орехов на полдник или смешать миндальную крошку с молоком и медом для перекуса непосредственно перед сном.

Ранее было названо главное правило крепкого сна.