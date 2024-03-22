В Бундесвере предостерегают от замораживания войны в Украине

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер предостерег от замораживания войны на Украине. Об этом сообщает BR24.

«Замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон. Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что более того, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь.

Отметим, что лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг заявил о необходимости заморозить войну в Украине.

Напомним, Папа Римский настаивает на мирных переговорах.