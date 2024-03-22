Эстония предложила использовать все замороженные активы РФ для обороны Украины

В ходе дискуссии об использовании замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, Der Standart.

«Доход — это лишь небольшой, но важный шаг для нас. Но мы также хотим сами использовать замороженные активы», — заявил он.

Министр раскритиковал тот факт, что страны ЕС не хотят прикасаться к этим средствам.

«Я не понимаю, как политики, которые хотят быть переизбранными, хотят объяснить это своим налогоплательщикам», — от метил он.

Цахкна также отверг юридические опасения, которые ранее высказывали другие страны.

«Я убежден, что юридически возможно передать замороженные российские активы Украине. Что сейчас отсутствует в Европе, так это политическая воля», — заявил он.

Напомним, Венгрия блокирует конфискацию замороженных активов РФ.