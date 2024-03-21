На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью

В Ровенской области за последние два месяца зафиксировали 111 случаев заболевания коклюшем, что в 37 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что заболело 108 детей и трое взрослых. У 24% больных коклюш протекает в легкой форме, у 72% — в средней форме тяжести, а еще у 4% — в тяжелой форме.

Наибольшее количество случаев заболеваемости зафиксировали в Сарненском, Ровенском и Варашском районах.

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, основная причина заболеваемости — это невыполнение профилактических прививок.

73% заболевших в текущем году непривиты или не имеют очередной прививки против коклюша", — говорится в сообщении.

Кашлюк — это инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему и проявляется в сильных приступах кашля. Недуг особенно опасен для младенцев в возрасте до одного года. Симптомы болезни: спазматический кашель (может длиться до трех месяцев); умеренный жар; насморк.

Кроме этого, болезнь могут сопровождать осложнения — конвульсии; пневмония (воспаление легких); энцефалопатия (поражение головного мозга); апноэ (прекращение дыхательных движений).

Защиту от коклюша обеспечивает вакцинация. Согласно Национальному календарю прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Прививки делают вакциной АКДП, которая защищает сразу против коклюша, дифтерии и столбняка.

Напомним, в Мариуполе увеличилось количество инфекционных заболеваний. Город — на пороге эпидемии.